نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحسم الجدل حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسيطر الجدل حول إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، في صيف 2024.

وزعمت تقارير فرنسية، أمس الأحد، أن مبابي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن الانتقال مجانا إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحصلت إذاعة "مونت كارلو"، على رد من باريس، على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو الفريق الفرنسي، أن اللاعب لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.

ويحق لمبابي، التفاوض والتوقيع في آخر 6 أشهر من عقده، لكن بشرط إبلاغ ناديه الفرنسي مسبقا، حيث ينتهي عقده في صيف 2024.

وأشار ممثلو مبابي إلى أنهم ليسوا على علم بوجود الاتفاق الذي تتحدث عنه الصحف، كما أنهم يتوقعون أن يحصلوا من اللاعب على قراره بشأن مستقبله قبل أي مصدر آخر.

ونوهت "مونت كارلو" إلى وجود صمت من جانب المقربين من مبابي، ولم يعلقوا على الأنباء الأخيرة بشأن الاتفاق مع ريال مدريد.

وذكرت الإذاعة الفرنسية أن الغموض لا يزال قائما بشأن مستقبل مبابي، كما أن الضجة الإعلامية الأخيرة قد تكون مؤثرة على مصير اللاعب.