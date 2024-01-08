نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاتحاد المنستيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع اللاعب بوبكر تراوري مهاجم فريق الاتحاد المنستيري التونسي، من اجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاتحاد المنستيري



وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الساعات الماضية شهدت تواصل مسؤولي الزمالك مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رأيه في الانضمام للفريق خلال الانتقالات الجارية.



وأوضح أن الزمالك لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع النادي التونسي للحصول على خدمات المهاجم المالي، مشيرا إلى أن الأبيض يضع أكثر من مهاجم تحت الأنظار خلال الفترة الحالية.



ويتبقى موسم ونصف في عقد المهاجم المالي مع الفريق التونسي، إذ ينتهي عقده بنهاية موسم 2025.



وفي نفس السياق يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.