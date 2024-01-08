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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر طبي داخل النادي الأهلي، عن موقف أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة مع الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

موقف كوكا من المشاركة مع الأهلي أمام شباب بلوزداد

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن نبيل كوكا، بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في القدم التي تسبب في خروجه من معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع: "كوكا سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17-18 فبراير المقبل، وسوف يخضع لأشعة جديدة عقب العودة للتدريبات الجماعية".

ويحصل لاعبو الأهلي في الوقت الحالي على راحة سلبية تستمر حتى 11 يناير الجاري، في ظل توقف المسابقات لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

