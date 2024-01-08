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أحمد جودة - القاهرة -



أرسل نادي قطر القطري، عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل التفاوض حول ضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في يناير الجاري.

قطر القطري يعرض القيمة المادية على الأهلي لضم ديانج

ويرغب نادي قطر القطري، في التعاقد مع ديانج لتدعيم وسط الفريق بناءً على رغبة المدير الفني، في ظل اقتناعه بقدراته الفنية وسعيه للاستفادة منه في فريقه.

واشتمل عرض الفريق القطري، على التعاقد مع ديانج مقابل 3 ملايين دولار، إلا أن النادي الأهلي لم يرسل أي رد حتى هذه اللحظة على العرض المقدم لضم نجم الفريق.

ويسعى النادي الأهلي، لوصول عرض الفريق القطري إلى مبلغ 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، وقد يتم السماح له بالرحيل حال وصول العرض إلى 4 ملايين و500 ألف دولار.

ويستعد ديانج في الوقت الحالي للمشاركة مع منتخب مالي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، خلال 13 يناير الجاري.