نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان عاجل من كولر بشأن الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدعيم صفوف فريق الكرة الأحمر بعدد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

فرمان عاجل من كولر بشأن الميركاتو الشتوي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر أبلغ لجنة التخطيط برغبته في تعزيز خط الدفاع خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري حدد عددًا من اللاعبين للتفاوض معهما للتعاقد مع أحدهما لرغبته في تدعيم هذا المركز.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي بات قريبًا من الكشف صفقتين أبرهما بشكل شبه نهائي خلال الفترة الحالية وهما عمر كمال من فيوتشر والفلسطيني وسام أبو علي المحترف في صفوف نادي سيريس السويسري.