الرياضة

فرمان عاجل من كولر بشأن الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في تدعيم صفوف فريق الكرة الأحمر بعدد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 

فرمان عاجل من كولر بشأن الميركاتو الشتوي 

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر أبلغ لجنة التخطيط برغبته في تعزيز خط الدفاع خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري حدد عددًا من اللاعبين للتفاوض معهما للتعاقد مع أحدهما لرغبته في تدعيم هذا المركز. 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي بات قريبًا من الكشف صفقتين أبرهما بشكل شبه نهائي خلال الفترة الحالية وهما عمر كمال من فيوتشر والفلسطيني وسام أبو علي المحترف في صفوف نادي سيريس السويسري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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