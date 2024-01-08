نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يطلب تدعيمات الميركاتو الشتوي واقتراب رحيل نجم الأهلي وآخر تطورات صفقة الزمالك المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 8-1-2024 في السطور التالية:

فرمان عاجل من كولر بشأن الميركاتو الشتوي

يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدعيم صفوف فريق الكرة الأحمر بعدد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر أبلغ لجنة التخطيط برغبته في تعزيز خط الدفاع خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري حدد عددًا من اللاعبين للتفاوض معهما للتعاقد مع أحدهما لرغبته في تدعيم هذا المركز.

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آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاتحاد المنستيري

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع اللاعب بوبكر تراوري مهاجم فريق الاتحاد المنستيري التونسي، من اجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الساعات الماضية شهدت تواصل مسؤولي الزمالك مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رأيه في الانضمام للفريق خلال الانتقالات الجارية.

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باريس سان جيرمان يحسم الجدل حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد



يسيطر الجدل حول إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، في صيف 2024.

وزعمت تقارير فرنسية، أمس الأحد، أن مبابي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن الانتقال مجانا إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحصلت إذاعة "مونت كارلو"، على رد من باريس، على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو الفريق الفرنسي، أن اللاعب لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.

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قطر القطري يعرض القيمة المادية على الأهلي لضم ديانج

أرسل نادي قطر القطري، عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل التفاوض حول ضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في يناير الجاري.

ويرغب نادي قطر القطري، في التعاقد مع ديانج لتدعيم وسط الفريق بناءً على رغبة المدير الفني، في ظل اقتناعه بقدراته الفنية وسعيه للاستفادة منه في فريقه.

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نجم الأهلي ينتقد أداء المنتخب أمام تنزانيا.. ويفاضل بين هذين اللاعبين

علق أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق، على أداء لاعبي المنتخب الوطني أمام منتخب تنزانيا في المباراة الودية، مؤكدًا أن الأداء لم يكن مطمئنًا لجماهير الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" المنتخب افتقد الآداء الجمالي أمام تنزانيا على الرغم من أنها مباراة ودية قبل السفر إلى كوت ديفوار والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ".