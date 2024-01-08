نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر: الزمالك يحتاج مهاجم أجنبي و6 صفقات للدفاع والوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق يحتاج عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال أحمد جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الزمالك يحتاج بالطبع لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق، من بينها مهاجم جديد أجنبي.

وأضاف:" الزمالك يحتاج مهاجم من نوعية معينة اجنبي يفيد للفريق، بجانب التعاقد مع صفقات قوية فى خط الدفاع والوسط لا تقل عن 6 صفقات.

وأكمل:" نادي الزمالك لا بد أن يتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة المرحلة المقبلة خاصة فى الجانب الدفاعي والوسط.

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