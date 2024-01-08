أحمد جعفر: أرفض رحيل زيزو عن الزمالك وسيكون ثنائية رائعة مع محمد صلاح فى المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق أنه يرفض تماما رحيل أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مهما كان العروض المادية.

أحمد جعفر: أرفض رحيل زيزو عن الزمالك

وقال أحمد جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أرفض تماما رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف:" زيزو لاعب مهم للغاية ورائع وهو أفضل لاعبي الدوري المصري والنادي.. كيف يتم بيعه؟.. كيف يتم بيع نجوم الفريق.

وتابع:" أحمد سيد زيزو هو اللاعب الذي يستطيع تشكيل ثنائية رائعة مع محمد صلاح فى منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراه الزمالك في معسكر الامارات

يخوض نادي الزمالك دورتين وديتين في معسكر الامارات دورى الوحدة الودية ودورة دبي للتحدي منتصف شهر يناير الجاري استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.