نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف لاعب شباب الخربة ثمانية شهور وتوصية بالشطب للإعتداء على حكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمود سليمان حافظ ثمانية شهور وتوقيع غرامة مالية ١٠ آلاف جنيه لإعتدائه على حكم مباراة فريقه “ مركز شباب الخربة أمام نادي ٦ أكتوبر برمانة “ بدوري القسم الثالث، مع رفع مذكرة توصية لمجلس إدارة الاتحاد بشطب اللاعب المذكور من سجلات الاتحاد.

كما تقرر اعتبار فريق شباب الخربة مهزوم ٢ / صفر لصالح نادي ٦ أكتوبر برمانة، إلى جانب نقل مباراة لمركز شباب الخربة خارج ملعبه وذلك لنزول السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز لأرض الملعب واعتراضهم على الحكم بشكل غير لائق.

كما تقرر إيقاف حسين محمد عيد إداري مركز شباب الخربة “ أربع مباريات “ وغرامة مالية ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة في خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لطرده للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

