نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يفوز على الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي الداخلية والإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بفوز الداخلية بهدف دون رد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 5 أحرز يوسف تونجي الهدف الأول لنادي الداخلية لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز الداخلية بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الداخلية إلي 3 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي الإسماعيلي عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

موعد مباراة الداخلية القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء بعد القادم على ستاد بتروسبورت.