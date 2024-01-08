وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، فيما تم استبعاد الرباعي المصاب كورتوا وألابا وميليتاو وفاسكيز.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لبطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ريال مدريد الرسمية المشاركة في كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة