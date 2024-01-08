نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ريال مدريد الرسمية المشاركة في كأس السوبر الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لبطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية.
وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، فيما تم استبعاد الرباعي المصاب كورتوا وألابا وميليتاو وفاسكيز.
قائمة ريال مدريد الرسمية
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس
الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا – أنتونيو روديجير – فيرلاند ميندي – ألفارو كاريو – فينيسيوس توبياس
الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتينيز – نيكو باز
الهجوم: فينيسيوس جونيور – ردوريجو – خوسيلو – براهيم دياز.