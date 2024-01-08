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أحمد جودة - القاهرة - فوز لافيينا وتعادل بترول أسيوط وجمهورية شبين بدورى المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة ال16 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين اليوم الاثنين عن فوز فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح على فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج بثلاثية نظيفة سجلها محمود الحلواني في الدقيقة 5 محمد اشرف في الدقيقة 26 للشوط الأول، وأوين في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

- تعادل فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال مع فريق جمهورية شبين بقيادة ابو العينين شحاته بهدف لمثله حيث تقدم نور علاء للنجوم في الدقيقة 22 بالشوط الثاني وسجل مؤمن محسن هدف جمهورية شبين من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق راية بقيادة محمد حليم مع فريق بترول أسيوط بقيادة لاحمد عبد المقصود بهدف لمثله تقدم راية بهدف سجله طه نادي في الدقيقة 25الشوط الثاني.



وإدرك محمود عوكل هدف البترول في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



- فوز فريق وي بقيادة هاني العقبي على فريق النصر للتعدين بقياده عطيه صابر بهدف دون رد للاعب محمد شاهين.



وتقام الثلاثاء مباريات..



1- السكة الحديد مع مكادى.

2- طنطا مع القناة

3- بروكسي مع غزل المحلة

4- ابو قير للاسمده مع دكرنس

الترتيب

1 -بتروجت 35 نقطة

2- حرس الحدود 29 نقطة

3- لافيينا 27 نقطة

4- غزل المحلة 27 نقطة

5- بترول أسيوط 27 نقطة

6- وادى دجلة 26 نقطة

7- السكة الحديد 24 نقطة

8- القناة 24 نقطة

9- راية 24 نقطة

10- طنطا 22 نقطة

11- بروكسى 21 نقطة

12- وي20 نقطة

13- دكرنس 19 نقطة

14- أسوان 18 نقطة

15- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

16- مكادى 13 نقطة

17- النجوم 13 نقاط

18 -جمهورية شبين 11 نقاط

19-مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط