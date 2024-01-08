قائمة طنطا لمواجهة القناة غدا في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة اللاعبين التي سوف يخوض بها لقاء فريق القناه غدا الثلاثاء ضمن مباريات دوري المحترفين

قائمة طنطا لمواجهة القناة

حيث من المنتظر أن يلتقي طنطا مع فريق القناة في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم ١٦ والتي سوف يشهدها ملعب طنطا في الثانية عصرا وجاءت قائمة آبناء السيد البدوي علي النحو التالي:

الحسينى سمير

احمد ربيع الشيخ

احمد على عبدالعزيز

احمد حسنى

ساهر زيادة

كريم أسامة

احمد السيد

فارس طارق

احمد الشامى

اسامة النجار

شهاب فتحى



حسون محمد

عبدالرحمن الدح

محمد عاطف

ابراهيم جمال

نانا انتوى

محمد السيد عبدالهادى

محمد شيكا

مصطفى الكومى

اقطاى عبدالله

هذا ويستمر غياب كلا من بسبب الإصابة:

محمد جمال ميدو، حسام غالي، شريف مجدي، نصر عبد الرازق



ويدخل طنطا اللقاء في المركز العاشر برصيد ٢٢ نقطة بينما يدخل القناة اللقاء في المركز السابع برصيد ٢٤ نقطة