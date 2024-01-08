محمد غرابة: منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار الثالثة عصر الثلاثاء والإقامة جيدة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن الفراعنة فى جاهزية تامة قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار الشهر الجاري.

محمد غرابة: منتخب مصر يغادر إلي كوت ديفوار الثالثة عصر الثلاثاء

وقال محمد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار غدا فى تمام الثالثة عصرا عقب مران صباحي للمنتخب فى العاصمة الإدارية الجديدة.

واضاف:" لنا عضو فى الجهاز علي محمد علي متواجد فى كوت ديفوار الآن واطمئن على كل الترتيبات قبل سفر البعثة غدا الثلاثاء.

وتابع:" الإقامة جيدة هناك فى كوت ديفوار، ومنتخب مصر يستطيع تقديم مباريات كبيرة بإذن الله.

ويذكر أن منتخب مصر استطاع الفوز أمس أمام منتخب تنزانيا فى المباراة الودية قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار الشهر الجاري.