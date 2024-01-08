نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس مصر.. موزمبيق يفرض التعادل الإيجابي على بوتسوانا وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثر الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بوتسوانا الفوز أمام نظيره المنتخب الموزمبيقي حيث تعادل معه بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد اف ان بي وديا ضمن استعداداتهم لخوض مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار 2024.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة موزمبيق وبوتسوانا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان بوتسوانا الأقرب للتسجيل حيث سجل كابيلو سيكانينج الهدف الأول في الدقيقة 39 وانتهى الشوط الأول 1/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات بوتسوانا لتسجيل الهدف الثاني ولكنه لم ينجح لتألق الحارس والدفاع وسجل لاعب موزمبيق هدف التعادل في اخر دقائق المباراة لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.