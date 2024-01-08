الرياضة

منافس مصر.. موزمبيق يفرض التعادل الإيجابي على بوتسوانا وديا

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أحمد جودة - القاهرة - تعثر الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بوتسوانا الفوز أمام نظيره المنتخب الموزمبيقي حيث تعادل معه بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد اف ان بي وديا ضمن استعداداتهم لخوض مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار 2024.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة موزمبيق وبوتسوانا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان بوتسوانا الأقرب للتسجيل حيث سجل كابيلو سيكانينج الهدف الأول في الدقيقة 39 وانتهى الشوط الأول 1/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات بوتسوانا لتسجيل الهدف الثاني ولكنه لم ينجح لتألق الحارس والدفاع وسجل لاعب موزمبيق هدف التعادل في اخر دقائق المباراة لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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