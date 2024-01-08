نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو مهارات وأهداف موهبة الكره الجزائرية المرشح للانتقال للنادي الاهلي في يناير الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نظيره مسؤولي نادي المولودية الجزائري بشأن التعاقد مع موهبة الفريق ومنتخب الشباب الجزائري أناطوف هداف منتخبي الشباب والاوليمبي ودوري الرديف بالجزائر والبطولة العربيه للشباب في السعودية العام الماضي.

شاهد بالفيديو مهارات وأهداف موهبة الكره الجزائرية

الجدير بالذكر أن الهداف الجزائري الشاب مواليد 2006 ويشبه لحد كبير الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الأسبق

وتم ترشيحه للمهندس عدلي القيعي رئيس شركه الكره بالقلعه الحمراء عن طريق أحد الإعلاميين الكبار بالجزائر ليبدي مهندس الصفقات إعجابه الشديد بموهبه اللاعب الفنيه والتهديفيه والجسمانيه والمهاريه

ويتم ارسال الفيديوهات الخاصه بموهبه نادي المولودية لقسم الاسكوتنج بشركه الكره والتي يديرها هاني رمزي نجم بريمن الألماني الأسبق تمهيدآ لعرضه للسويسري كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي.

المعلومات المتوافره لدينا تفيد باهتمام مسؤولي بيراميدز ومودرن فيوتشر بعد عرض اللاعب عليهما

وبالتحديد علاء ميهوب المشرف العام على الكره بنادي مودرن فيوتشر والذي طلب من هيثم عرابي المدير التنفيذي سرعه التعاقد مع موهبه الجزائر.