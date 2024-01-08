محمد غرابة: محمد صلاح يحلم بتحقيق أمم إفريقيا وفيتوريا استفاد من مواجهة تنزانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، يحلم بتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل الفوز بلقب مع المنتخب الوطني.

محمد غرابة: محمد صلاح يحلم بتحقيق أمم إفريقيا

وقال محمد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" محمد صلاح لاعب رائع ودائم الحديث عن رغبته فى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية وليس فقط بعد مباراته الأخيرة مع ليفربول عندما أعلن عن ذلك، ولكن وهو فى منتخب مصر يبحث عن اللقب وتحقيقه.

واضاف:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استفاد بقوة من مباراة تنزانيا أمس وما حققناه ليس فقط الفوز، بل بالعكس المدرب يشعر بأنه حقق استفادة بسبب تنفيذ تعليماته وتجربة عدد من الأمور.

ويذكر أن منتخب مصر استطاع الفوز أمس أمام منتخب تنزانيا فى المباراة الودية قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار الشهر الجاري.