نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي أمس الأحد فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية ونادي بايرن ميونخ عن عمر يناهز 78 عاما، بعد معاناته من مشاكل صحية خلال الأسابيع الماضية.

وفاة أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، أنه تم الإعلان عن خبر وفاة الأسطورة الألمانية لكرة القدم فرانز بيكنباور، رسميًا اليوم الاثنين.

وقالت عائلة بيكنباور في بيان رسمي: "ببالغ الحزن نعلن أن فرانز بيكنباور، توفي بسلام أثناء نومه الأحد، محاطًا بعائلته، نطلب منكم أن تكونوا قادرين على الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة."

بطولات وأرقام بيكنباور

وتوج بيكنباور بكأس العالم مع منتخب ألمانيا في 1974، بالإضافة إلى بطولة أمم أوروبا عام 1972، كما حصد مع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ولعب بيكنباور 723 مباراة في مسيرته كلاعب داخل الساحرة المستديرة، أحرز 88 هدفًا وقدم 85 تمريرة حاسمة.