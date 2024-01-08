نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كأس الرابطة المصرية" الاتحاد يتفوق بأغرب اهداف البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية، وذلك في الجولة الأولى التي شهدت 3 مواجهات مثيرة.

وباتت مباراة الاتحاد السكندري واحدة من أغرب المباريات، والذي تفوق فيه بهدف نظيف أحرزه خالد الغندور.

عرضية سكنت مرمى جنش

عرضية خالد الغندور، لم تغير الاتجاه على الاطلاق، بعد فرصتين من جانب الاتحاد على المرمى لتكون الثالثة ختامها في الشباك.

وسكنت العرضية شباك الحارس الدولي محمود جنش، ليخسر فيوتشر أولى المباريات في البطولة.

ويقع فيوتشر بجانب بلدية المحلة وسموحة، والاتحاد السكندري.

ترتيب المجموعة الأولى

1-بلدية المحلة: 3 نقاط

2- الاتحاد السكندري: 3 نقاط

3-فيوتشر: 0 نقاط

4-سموحة:0 نقاط

وتقام البطولة في النسخة الثالثة، والذي حمل اللقب في نسختها الاولى فيوتشر، والنسخة الثانية سيراميكا كليوبترا.