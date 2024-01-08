نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل قرعة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين 8 من شهر يناير الجاري، والتي شهدت وقوع مواجهات قوية أبرزها ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

وشهدت القرعة وقوع برشلونة في مباراة سهلة أمام فريق سلامنكا، بينما وقع إشبيلية ضد خيتافي، وجيرونا ضد رايو فاليكانو

وكانت منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023/2024، قد انتهت مساء أمس الأحد 7 يناير، ولم يخرج أي من الفرق الكبري.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية مواجهات دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا 2023-2024.

ما هي نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

برشلونة ضد سلامنكا

ريال مايوركا ضد تنريفة

إشبيلية ضد خيتافي

أوساسونا ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

أتلتيك بلباو ضد ألافيس

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

جيرونا ضد رايو فاليكانو