تاو: أنا أحد اللاعبين الكبار في جنوب إفريقيا.. ومواجهة ديانج مثير للاهتمام

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب بيرسي تاو، لاعب الأهلي ومهاجم منتخب جنوب إفريقيا، عن سعادته بسبب مواجهة آليو ديانج، لاعب وسط منتخب مالي والمارد الأحمر، حيث من المقرر أن يتواجه الطرفان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تاو: أنا أحد اللاعبين الكبار في جنوب إفريقيا

وتضم المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا، كل من المنتخبات الأتية برفقة بعضهما البعض، جنوب إفريقيا ومالي وتونس ونامبيا.

وقال تاو في تصريحات نشرها موقع "citizen" الجنوب أفريقي: "نحن سعداء لأننا تمكنا من الانتهاء من كل شيء، لا أعتقد أن المال كان المشكلة الوحيدة، كانت هناك قضايا أخرى يجب حلها، والآن نريد التركيز فقط على كرة القدم".

وتابع: "ستكون مواجهة ديانج مثيرة للاهتمام، اتمنى أن أبتسم بعد المباراة، والفوز بهذا اللقاء".

وأختتم: "أنا أحد اللاعبين الكبار في منتخب جنوب إفريقيا، لكن المسؤولية لا تقع على عاتقي وحدي، بل يجب على الآخرين مساعدتي، وأنا واثق من قدرتهم على ذلك".