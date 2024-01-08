نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2023-2024، عن وقوع ريال مدريد في مواجهة قوية أمام نظيره أتليتكو مدريد.

وشهدت القرعة أيضًا وقوع برشلونة في مباراة سهلة أمام فريق سلامنكا، بينما وقع إشبيلية ضد خيتافي، وجيرونا ضد رايو فاليكانو

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا 2023-2024.

ما موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا ؟

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، الأربعاء، المقبل الموافق 17 من شهر يناير الجاري، في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ما هي نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

برشلونة ضد سلامنكا

ريال مايوركا ضد تنريفة

إشبيلية ضد خيتافي

أوساسونا ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

أتلتيك بلباو ضد ألافيس

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

جيرونا ضد رايو فاليكانو

وكانت منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023/2024، قد انتهت مساء أمس الأحد 7 يناير، ولم يخرج أي من الفرق الكبري.

ويُعد ريال مدريد بطل لقب كأس ملك إسبانيا من النسخة الماضية بعدما فاز في النهائي على نظيره أوساسونا.

موعد مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد، بعد غد الأربعاء، 10 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك.