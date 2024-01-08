نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستعد للإعلان عن الصفقة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعلن النادي الأهلي خلال الساعات القادمة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بداية من يناير الجاري.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أبو علي

وأتم النادي الأهلي اتفاقه مع النادي السويسري على ضم وسام أبو علي مقابل ٢ مليون يورو يتم دفعهما على قسطين.

وغادر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى سويسرا خلال الساعات القليلة الماضية لوضوع الرتوش النهائية قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يخضع أبو علي لفحص طبي شامل عقب وصوله إلى القاهرة، والذي سيكون الفحص الثاني بعدما لخضع لفحص طبي شامل في سويسرا.

وسيعود أمير توفيق إلى القاهرة رفقة المهاجم الجديد وسام أبو علي بعدما يتم حسم الصفقة بشكل كامل.

أبو علي سيكون ثاني الصفقات التي يبرمها الأهلي في يناير الجاري بعد عمر كمال عبد الواحد الذي أتم النادي الأحمر كافة تفاصيل الصفقة مع نظيره فيوتشر.