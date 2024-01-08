نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سالامانكا الناشط في الدرجة الثالثة يفوز على فياريال بركلات الترجيح في كبرى مفاجآت كأس أسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي دي سالامانكا فوزا كبيرا وعريضا على نظيره فريق فياريال بضربات الجزاء بنتيجة 7/6 في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم اليوم ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل الياس اخوماش الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 82 واحتسب الحكم ضربة جزاء لدي سالامانكا واحرز الفيرد بلاناس في الدقيقة 86 وانتهت المباراة بنتيجة 1/1 وانتقلت للاشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح حيث فاز سالامانكا 7/6 أمام الغواصات.

موعد مباراة فياريال القادمة

ويستعد فياريال لمواجهة نظيره فريق لاس بالماس يوم السبت القادم الموافق 13 يناير الحالي بستاد دي جران كاناريا ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ترتيب فياريال في الدوري الإسباني

ويحتل فياريال المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و4 تعادلات وخسر 10.