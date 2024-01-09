فيرنانديز يحقق إحصائية مميزة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم الدولي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق إحصائية مميزة له هذا الموسم مع الشياطين الحمر حتى الآن.

مانشستر يونايتد يتأهل إلى دور ال 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي

وتمكن فريق مانشستر يونايتد، من التأهل إلى دور ال 32 من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي، وذلك عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق ويجان أتليتك بهدفين دون رد.

وسجل لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، هدف الشياطين الحمر الثاني، عن طريق ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني.

برونو فيرنانديز يحقق أرقاما مميزة مع مانشستر يونايتد

وخاض برونو فيرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم مع فريقه، 27 مباراة حتى الآن، في جميع البطولات سجل خلالهم 6 أهداف، بينما ساهم في 5 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد، يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 نقطة، جمعهم من 20 مباراة حتى الآن.