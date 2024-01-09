نجم مانشستر يونايتد يبصم على رقم قياسي مذهل مع الشياطين الحمر في جميع البطولات

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقم قياسي له في جميع البطولات التي خاضها مع الشياطين الحمر حتى الآن، وذلك بعدما ساهم في تأهل الفريق إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد، من التأهل إلى دور ال 32 من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي، وذلك عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق ويجان أتليتك بهدفين دون رد.

وسجل لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، هدف الشياطين الحمر الثاني، عن طريق ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني.

وشارك برونو فيرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم مع فريقه، 27 مباراة حتى الآن، في جميع البطولات سجل خلالهم 6 أهداف، بينما ساهم في 5 تمريرات حاسمة.

برونو فيرنانديز يبصم على إحصائية مميزة له مع مانشستر يونايتد

وبهدفه في مرمى ويجان أتليتك، فإن برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، قد ساهم في أكثر من 10 أهداف مع الشياطين الحمر في جميع البطولات، حيث ساهم في أكثر من 10 أهداف في موسم 2019/20، وفي موسم 2020/21

وساهم في أكثر من 10 أهداف في موسم 2021/22، وموسم 2022/23

بينما ساهم حتى الآن برونو فيرنانديز مع فريقه مانشستر يونايتد، في أكثر من 10 أهداف في موسم 2023/24 الحالي