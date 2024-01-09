نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يطلق تصريحات مثيرة عقب تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تأهل فريقه إلى دور ال 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على نظيره ويجان أتليتك بهدفين دون رد.

تين هاج يعلق على فوز مانشستر يونايتد على ويجان

وأكد إريك تين هاج في تصريحات له عقب المباراة: “الفوز بالبطولة؟ نحن في البداية.. نأخذ كل مباراة على حِدة. ولدينا تركيز شديد في الوقت الحالي على مباراة توتنهام”.

واكمل: “كأس الاتحاد الإنجليزي هي بطولة خروج المغلوب، حيث ترغب في الفوز بكل مباراة والتأهل.. هذا ما قلته في غرفة الملابس، ولقد فعلنا ذلك".

وعند سؤاله عن إمكانية تعاقد مانشستر يونايتد مع صفقات جديدة هذا الموسم، كشف تين هاج: "نحن ندرس كل شيء، وسنفعل ما نراه أفضل للاعبين، والذي سيكون يعود بالفائدة على الفريق، دعونا نرى ما سيحدث في الميركاتو الحالي".

وأوضح إيريك تين هاج: "في الشوط الأول، أتيحت لنا خمس أو ست فرص جيدة جدًا. لقد كانت كرة قدم جيدة جدًا. ولكن إذا لم تسجل، عليك أن تظل مركزًا وأعتقد أن هذا ما فعلناه الليلة".

وعن تضييع الفرص أشار: "ليس لدي علم بإضاعة هذه الفرص، ولكن أتيحت لنا العديد من الفرص الجيدة ولكننا لم ننجح في استغلالها على أكمل وجه".

واختتم تين هاج عند سؤاله على صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها مانشستر يونايتد وسجل بها الهدق الثاني: "لم أشاهد هذه الكرة. ولذلك لا أعرف، كنت اتواجد بعيدا عن هذه اللعبة".