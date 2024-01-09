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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر في الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري.

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار

أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته للاعبين أن هناك ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لتحقيق امال المصريين في الفوز ببطولة آمم إفريقيا، وأن جميع طلبات الفريق مجابة خلال الفترة الحالية أو خلال المشاركة في البطولة.

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ثقته في اللاعبيين وجهاز المنتخب لتحقيق اللقب الثامن والتتويج بالبطولة الغائبة منذ ١٣ عاما، وإسعاد الجماهير المصرية، والتأكيد على دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة للفريق في جميع احتياجات المنتخب الوطني.