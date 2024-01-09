نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول الراحلين عن الزمالك في يناير.. مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك، أخطر زملائه بالرحيل إلى البنك الأهلي، في يناير الجاري.

وحال رحيله سيكون ناصر منسي أول الراحلين عن فريق نادي الزمالك في يناير الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غياب منسي عن التدريبات ليس بسبب والدته، ولكن لإنهاء اتفاقه بالرحيل".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك سوف يحصل على مبلغ 15 مليون جنيه من رحيله، مع عودة أسامه فيصل مرة أخرى للقلعة البيضاء".