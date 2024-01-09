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أحمد جودة - القاهرة - وصف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الألماني فرانز بيكنباور، بأنه "أسطورة" و"أحد اللاعبين العظماء في تاريخ كرة القدم العالمية"، بعدما وافته المنية أمس الإثنين عن عمر 78 عامًا.

البرازيل تنعي "القيصر" بيكنباور

وأكد الاتحاد البرازيلي في رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الألماني كان واحدًا من ثلاثة فازوا بكأس العالم كلاعبين ومدربين، وهو شرف يتقاسمه بيكنباور مع الفرنسي ديدييه ديشامب والبرازيلي ماريو زاغالو الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

كما نعت عدة أندية برازيلية، بينها فلامنغو وفلومينينسي، ببيكنباور مستذكرة لقطات بعض المباريات التاريخية التي واجهت فيها "القيصر".

في حين ذكر الحساب الرسمي لبيليه على موقع (إنستغرام)، والذي مازال نشطًا بعد مرور عام على رحيله الأسطورة صاحب القميص رقم "10"، أن البرازيلي والألماني كانا "أكثر من مجرد صديقين مقربين".

وأضاف: "كان الملك بيليه ينادي بيكنباور بشقيقي. كانا زميلين في الفريق عندما لعبا معًا في نيويورك كوزموس، ونشأت بين الأسطورتين صداقة جميلة ونادرة طوال حياتهما. إنه وداع صعب لمن يحبون كرة القدم. ما زلنا نأمل أن يجمعهما لقاء جميل في السماء. شكرًا لك على كل شيء، فرانز بيكنباور".