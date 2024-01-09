ماذا طلب كهربا من الخطيب بشأن غرامة الزمالك؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي حرص على الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل السفر مع بعثة منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كهربا تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حضور خالد بيبو مدير الكرة ووكيله أحمد يحيي عن سداد غرامة الزمالك التي تصل إلى مليوني دولار بخلاف الفوائد التي تصل إلى 400 ألف دولار".

تفاصيل اجتماع الخطيب وكهربا

وواصل: "كهربا بحث مع خالد بيبو دفع غرامة نادي الزمالك ووضع كل السيناريوهات الخاصة بالغرامة وما يترتب عليها، ثم انتقل اللاعب ووكيله وخالد بيبو إلى مكتب محمود الخطيب، وتم مناقشة الأمر مع رئيس القلعة الحمراء".

وأشار إلى أن كهربا أبلغ للخطيب برغبته في الانتهاء من ملف دفع غرامة نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن للتركيز أكثر مع الأهلي في الفترة المقبلة.