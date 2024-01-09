بوتافوجو البرازيلي يعلن ضم الأرجنتيني باربوزا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي عن ضم الأرجنتيني ألكسندر باربوزا حتى عام 2026.

بوتافوغو يعلن ضم الأرجنتيني باربوزا

وينضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لصفوف النادي البرازيلي عقب تتويجه بالدوري الأوروغوياني مع ليبرتاد، الذي كان يلعب بين صفوفه منذ عام 2021.

وأبرز النادي في بيان أن "اللاعب قدم موسمًا رائعًا في عام 2023، كونه أحد الرياضيين الأكثر فوزًا في المواجهات بالكرات الهوائية في النسخة الأخيرة من كأس ليبرتادوريس ويتمتع أيضًا بحضور هجومي، حيث سجل ستة أهداف في العام".

وبدأ باربوزا مسيرته الاحترافية مع ريفر بليت، ولعب أيضا بين صفوف أتلتيكو رافائيلا وديفينسا أي خوستيسيا، ومع ليبرتاد فاز بمرحلة ذهاب الدوري الأوروغوياني (أبيرتورا) ثلاث مرات وبمرحلة الإياب (كلاوسورا) مرة واحدة.