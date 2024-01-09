نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد بازوكا: الإسماعيلي لو هبط مش هيصعد ولا هيشوف النور تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي السابق، أن أزمات الدراويش الأخيرة ليست وليدة اللحظة، ويعاني منها الفريق منذ 3 سنوات مع تعاقب مجالس الإدارات واللجان المؤقتة.

وقال سيد عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكم رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "إيقاف القيد أكبر أزمات الإسماعيلي والنادي فرط في 6 لاعبين من القوام الأساسي، دون إيجاد أو توفير البديل المناسب، رغم أن الفريق عانى في وجود هؤلاء وظل يصارع على الهبوط لمدة 3 مواسم متتالية".

وأضاف بازوكا: "الإسماعيلي فرط في خدمات محمد الشامي وباهر المحمدي وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وكريم الديب، وقاموا بتمديد عقد عمر الوحش ثم التراجع عن قيده.. صدقوني الإسماعيلي لو هبط مش هيصعد ولا هيشوف النور تاني، وإحنا بنرجع للخلف ومحدش بيتحرك ولا عايز يتصرف".

وخسر الإسماعيلي من نظيره الداخلية بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

