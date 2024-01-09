نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على موعد وصول وسام أبو علي صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن إتمام الاتفاق مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي للإنضمام لصفوف القلعة الحمراء وذلك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

موعد وصول وسام أبو علي صفقة الأهلي الجديدة

ومن المُنتظر أن يصل أبوعلي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير وذلك للخضوع للكشف الطبي في أحد المستشفيات قبل الاعلان الرسمي عن الصفقة.

وتعد تلك الصفقة هي الأولى التي يبرمها النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يعمل المارد الأحمر على تدعيم الصفوف بمجموعة من الصفقات القوية لمواصلة تحقيق الانتصارات والظفر بالبطولات الممكنة.

حيث اقترب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب من التوقيع عمر كمال عبد الواحد من صفوف فيوتشر كثاني الصفقات.