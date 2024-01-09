نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين يكشف حقيقة مجاملة الأهلي وتأجيل مبارياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ترديد نغمة مجاملة النادي الأهلي بسبب تأجيل المباريات، في بطولة الدوري المصري الممتاز عن نسختها الحالية، وإلزام الأندية بخوض مبارياتها وفقا للجدول الموضوع قبيل انطلاق البطولة.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "اللي يقول أن أحنا بنجامل الأهلي، الفريق مكنش قاعد في البيت، وأحنا بنؤجل له مباريات.. الأهلي لف الدنيا في أيام".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية: "النادي الأهلي أكثر فريق خاض مباريات الفترة الأخيرة، لعب 12 مباراة بين بطولات السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا، هذا وبجانب 6 مباريات في بطولة الدوري المصري".

موعد مباراه الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير.

