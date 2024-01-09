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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من اللعب في صفوف الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: "مقدرش أنفي مفاوضات عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، لكن ما أعرفه أن النادي غير قادر على تحمل قيمة راتب اللاعب".

عبدالله السعيد ينتقل إلى الزمالك في حالة واحدة.. شوبير يكشفها

وأضاف: "عبد الله السعيد هناك أنباء بشأن ارتباط اسمه بخطوة الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، وجميع الأمور واردة في هذه الملف".

وأوضح: "الحالة الوحيدة التي ينضم فيها عبد الله السعيد إلى الزمالك، ستكون بعد موافقة اللاعب على تقليل راتبه، والحصول على راتب أقل، لرغبته في اللعب للنادي الأبيض".

واختتم: "هل من الممكن أن يتحمل الزمالك قيمة عقد السعيد، أو يقلل نجم بيراميدز من مطالبه المالية للتواجد في الزمالك وحصد البطولات".