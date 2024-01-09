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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي من المشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار، وعن جاهزية عمر كمال خلال المباريات القادمة.



وصرح خالد الدرندلي في تصريحات عبر برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر "راديو أون سبورت أف أم" قائلا: "محمد الشناوي وأحمد الشناوي لم يشاركا بشكل كامل في تدريب منتخب مصر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار".

إصابة محمد الشناوي.. اتحاد الكرة يكشف موقف الحارس من المشاركة



وأشار إلى أن أحمد الشناوي قد شارك في حصص تدريبية أكبر من محمد الشناوي، ولكنه أكد أن عقب وصول المنتخب إلى كوت ديفوار، ستختلف الأمور إلى حد ما، ومحمد الشناوي سيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، والجهاز الطبي كان يفضل إراحة اللاعب لعدم معاودة الآلام العضلية للحارس مرة إخرى.



وعن إصابة عمر كمال عبدالواحد، في لقاء تنزانيا الودي الأخير، تحدث قائلا: "دون الدخول في أي تفاصيل، اللاعب سيكون جاهزا لأول مباريات المنتخب في البطولة المقرر لها يوم الأحد المقبل".



وجدير بالذكر يطير الدرندلي مع بعثة منتخب مصر، حيث أنه يعد رئيسا للبعثة التي تسافر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تقام في دولة كوت ديفوار.

