نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنطلق يوم الأحد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنطلق بعد أيام قليلة ويبحث الجميع عن موعد مواجهات وانطلاق مباراة مصر ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، كل التفاصيل الخاص بالمواجهة.

حيث تقام مباريات منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، في دولة كوت ديفوار خلال الشهر الجاري، وتنطلق على أرضها مواجهات منتخبات القارة فى النسخة 34 من البطولة.

ويقع منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية برفقة كلا من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.



ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد القادم الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



كما تنطلق المواجهة الثانية من مباراة منتخب مصر ضد نظيره غانا يوم الخميس الموافق 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب مصر أخر مباريات له ضد الرأس الأخضر يوم الأثنين الموافق 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس كاس الأمم الأفريقية



تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

sportdigital

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: v

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

