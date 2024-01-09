نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حالة وحيدة تحسم انتقال السعيد إلى الزمالك وموعد وصول صفقة الأهلي الجديدة وطلب كهربا من بيبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 09-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

حالة وحيدة تحسم انتقال السعيد إلى الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من اللعب في صفوف الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: "مقدرش أنفي مفاوضات عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، لكن ما أعرفه أن النادي غير قادر على تحمل قيمة راتب اللاعب".

وأضاف: "عبد الله السعيد هناك أنباء بشأن ارتباط اسمه بخطوة الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، وجميع الأمور واردة في هذه الملف".

وأوضح: "الحالة الوحيدة التي ينضم فيها عبد الله السعيد إلى الزمالك، ستكون بعد موافقة اللاعب على تقليل راتبه، والحصول على راتب أقل، لرغبته في اللعب للنادي الأبيض".

واختتم: "هل من الممكن أن يتحمل الزمالك قيمة عقد السعيد، أو يقلل نجم بيراميدز من مطالبه المالية للتواجد في الزمالك وحصد البطولات".

موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة

أعلن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن إتمام الاتفاق مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي للإنضمام لصفوف القلعة الحمراء وذلك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المُنتظر أن يصل أبوعلي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير وذلك للخضوع للكشف الطبي في أحد المستشفيات قبل الاعلان الرسمي عن الصفقة.

وتعد تلك الصفقة هي الأولى التي يبرمها النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يعمل المارد الأحمر على تدعيم الصفوف بمجموعة من الصفقات القوية لمواصلة تحقيق الانتصارات والظفر بالبطولات الممكنة.

حيث اقترب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب من التوقيع عمر كمال عبد الواحد من صفوف فيوتشر كثاني الصفقات.

طلب كهربا من بيبو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي حرص على الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل السفر مع بعثة منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كهربا تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حضور خالد بيبو مدير الكرة ووكيله أحمد يحيي عن سداد غرامة الزمالك التي تصل إلى مليوني دولار بخلاف الفوائد التي تصل إلى 400 ألف دولار".

وواصل: "كهربا بحث مع خالد بيبو دفع غرامة نادي الزمالك ووضع كل السيناريوهات الخاصة بالغرامة وما يترتب عليها، ثم انتقل اللاعب ووكيله وخالد بيبو إلى مكتب محمود الخطيب، وتم مناقشة الأمر مع رئيس القلعة الحمراء".

وأشار إلى أن كهربا أبلغ للخطيب برغبته في الانتهاء من ملف دفع غرامة نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن للتركيز أكثر مع الأهلي في الفترة المقبلة.