نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد أول مباراة لصفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صفقة جديدة تنضم للأحمر، وينتظر الأعلان عنها خلال ساعات قليلة قادمة، وتعد هذه أولى صفقات المارد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



حيث قرر النادي الأهلي إكمال القطعة الناقصة في الفريق بالتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، قادما من فريق سيريس السويدي، للإستفادة من خدماته وقدراته.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات خلال الفترة الحالية، بعد الانتهاء من مباراة السوبر والتي أقيمت ضد مودرن فيوتشر، لخوض المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في دولة كوت ديفوار، والتي تنطلق بعد أيام قليلة.

موعد اول مباراة لصفقة النادي الأهلي الجديدة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة، بمشاركة وسام أبو علي أولى صفقاته الشتوية أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل، أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري والتي تقام في الجزائر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه أول مباراة يظهر وسام أبو علي فيها بمشاركته بقميص النادي الأهلي.

