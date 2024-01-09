نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل لائحة المكافآت لمنتخب مصر.. ما موقف محمد صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف تعديل لائحة المكافآت الخاصة بالمنتخب موضحًا أنه تم أخذ أراء جميع كبار اللاعبين.

تعديل لائحة المكافآت لمنتخب مصر.. ما موقف محمد صلاح؟



وصرح الدرندلي في برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم» قائلا: " مكافآت اللاعبين جيدة جدا، وجرى وضع لائحة جديدة وزيادتها وتعديلها، وأطلع بعض اللاعبين عليها".

وأكمل: "محمد صلاح أطلع على اللائحة، ومحمد النني ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوي، واللاعبين الكبار في المنتخب".

واختتم: "عدلنا لائحة مكافآت المنتخب الأولمبي أيضا، ولا توجد مستحقات متأخرة للاعبين كما يردد".



وجدير بالذكر يطير الدرندلي مع بعثة منتخب مصر، حيث أنه يعد رئيسا للبعثة التي تسافر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تقام في دولة كوت ديفوار.

