نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين يكشف موقف عودة الدوري حال خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف عودة بطولة الدوري المصري الممتاز حال خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

عامر حسين يكشف موقف عودة الدوري حال خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكم رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "لن نستطيع استئناف بطولة الدوري الممتاز قبل الموعد المحدد لها من قبل، حتى في حالة خروج منتخب مصر لقدر الله من دور المجموعات".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم: "بصرف النظر عن مشوار منتخب مصر في بطولة إفريقيا لن يعود الدوري إلا بعد انتهاء البطولة، وهناك أندية مصرية تمثل لاعبيها عدد من المنتخبات بالكان، لذلك لن نستطيع حرمانها من خدماتها".

