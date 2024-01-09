نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: ريال مدريد يراقب صخرة البريميرليج وذا صن تكشف حسم توتنهام لصفقة هجومية مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 09-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ميل تعلق على مراقبة الريال لصخرة ايفرتون

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اللاعب جاراد برانثويت مدافع ايفرتون بات على رادار فريق نادي ريال مدريد في الصيف القادم.

وأضافت أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا لا يعتبر غريبًا على الايطالي كارلو أنشيلوتي خاصًة أنه أو من قام بتقديمه والدفع به في اول مباراة له حينما كان مدربًا للفيلانز.

ويعاني الملكي من بعض الغيابات على مستوى خط الدفاع وذلك بغياب الثنائي البرازيلي ايدير ميلياتو والنمساوي دافيد الابا بسبب الاصابة بالرباط الصليبي.

ميرور: توتنهام يواجه حامل اللقب

وقالت صحيفة ميرور أن توتنهام بات مطالبًا بخوض مواجهة قوية في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي حينما يواجه فريق نادي مانشستر سيتي.

ويستضيف ابناء بوستوليجو المان سيتي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة على ملعب وايت هارت لين.

ذا صن تعلن وصول فيرنر للندن

ونشرت صحيفة ذا صن خبرًا لها في عدد اليوم الثلاثاء اكدت فيه ان تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الالماني قد طار إلى لندن تمهيدًا لانتقاله لصفوف نادي توتنهام في الميركاتو الشتوي الجاري.

وسيخضع لاعب تشيلسي السابق للكشف الطبي فور الوصول إلى لندن قبل توقيع العقود لمدة ستة أشهر على سبيل الاعارة.