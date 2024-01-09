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أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل بطولة الدوري الممتاز مجددًا، خلال مشاركة منتخب مصر في البطولة الودية، في شهر مارس المقبل بدولة الإمارات.

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "البطولة جاءت خلال الأجندة الدولية، وهي اجبار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهناك أيضا مباراتين وديتين في شهر 6 في تصفيات كأس العالم، لكن سيكون وقتها انتهت بطولة الدوري.

عامر حسين يُعلن الموقف من تأجيل الدوري في مارس

وأشار رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية: "هناك 45 يوم إيقاف للدوري بسبب بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة أن بطولة السوبر الإفريقي اضاعت 25 يوم، وكأس العالم للأندية ومشاركة الأهلي به استهلكوا 12 يوم أخرين، والموسم الحالي صعب للغاية ومتكدس، بجانب كأس الرابطة وبطولة السوبر المصري".

وأردف حسين: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يضعنا دومًا في مأزق بسبب موعد بطولاته، الذي يضعها في منتصف الموسم، على عكس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، الذي يضع مسابقاته في الصيف".

وأوضح عضو اتحاد الكرة: "عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا لن يكون هناك أي تأجيل في مباريات الدوري، مشيرًا إلي أن البطولة ستنتهي في 30 يونيو المقبل".

