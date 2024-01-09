نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفصيل بند مد القيد الشتوي من أجل عيون الزمالك.. إليك الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم قرار مد القيد الشتوي من عدمه، بناء على توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي خير الاتحادات القارية باستخدام بند المد خلال القيد الشتوي.

عامر حسين يكشف حقيقة تفصيل بند مد القيد الشتوي لـ "الزمالك

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "لم يتم حسم ملف مد القيد الشتوي حتى الآن، وخلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير سيتم حسم هذا الأمر".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "مد القيد ليس له أي علاقة بنادي الزمالك كما قيل، فيفا وضع بند جديد ضمن استراتيجية التطوير الخاص به، مع زيادة عدد البطولات وفقدان الأندية عدد كبير من لاعباتها للإصابة خلال سير المسابقات".

وأشار حسين: "جميع الأندية يحق لها قيد لاعبيها خلال هذه الفترة، سواء أندية الدرجة الأولى أو الثانية وكذلك الثالثة، وهذا البند سيخدم عددا كبيرا من اللاعبين، الراحلين من أنديتهم قبل لحظات من غلق باب القيد".

