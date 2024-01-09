نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعاقد مع وسام أبو علي رسميًا.. 5 معلومات لا تفوتك عن صفقة الأهلي الجديدة (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات ضم وسام أبو علي المهاجم الدنماركي لنادي سيريس السويدي، لصفوفه حيث يحمل اللاعب الجنسية الفلسطينية، كما أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي.

وتحدث أمير توفيق، عبر تصريحات لقناة الأهلي الرسمية، قائلا: " لقد حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي عن حالة اللاعب، وأيضا سيخضع للكشف الطبي في مصر".

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام السويدية، فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 2 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات وسام أبو علي من سيريس.

وعانى النادي الأهلي في المنطقة الهجومية، لذا قررت الإدارة ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويكشف لكم "دوت الخليج الرياضي" معلومات لا تفوتك عن وسام بن علي.

يحمل وسام أبو علي صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية والدنماركية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي، كما أنه يصنف كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا بالفترة الأخيرة.

بدأ أبو علي مسيرته في آلبورغ الدنماركي، وتمت إعارته إلى فينديسييل لمدة عام من 2019 وحتى 2020، ثم تم بيعه إلى سيلكيبورغ بمبلغ 150 ألف يورو في نفس العام، وبعد عام، عاد وسام أبو علي إلى فينديسييل لمدة عامين، وفوجئ في سبتمبر لعام 2021 من ارتفاع مفاجئ في ضربات القلب، وهذا جعله أدى إلى يسقط على أرض الملعب أثناء مواجهة لونبي، وبسبب ذلك غاب عن الملاعب لمدة 9 أشهر كاملة.

وعاد إلى الملاعب في الموسم الماضي وتألق مع فريقه، استطاع أن يسجّل 16 هدفًا في الدوري الدنماركي، لينضم بعد ذلك إلى سيريس السويدي.

وإليكم مراوغات وأهداف صفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي: