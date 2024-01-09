نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يبلغ زملاءه برحيله نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الماضية، مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد اقتراب إدارة الفريق من حل أزمة القيد التي منعت الأبيض من ضم صفقات جديدة.

ويعاني خط هجوم الفارس الأبيض في الموسم الحالي من تراجع في مستوى اللاعبين، ليأتي في مقدمة المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قوي في انتقالات يناير الجاري.



- رحيل ناصر منسي عن الزمالك

وصىح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك، أخطر زملائه بالرحيل إلى البنك الأهلي، في يناير الجاري".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غياب منسي عن التدريبات ليس بسبب والدته، ولكن لإنهاء اتفاقه بالرحيل".

وأختتم أمير هشام: "الزمالك سوف يحصل على مبلغ 15 مليون جنيه من رحيله، مع عودة أسامه فيصل مرة أخرى للقلعة البيضاء".