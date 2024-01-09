نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقط أرضًا بسبب ضربات القلب وأحرز 16 هدفًا.. كل ما تريد معرفته عن وسام أبو علي صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي إجراءات صفقة وسام أبو علي المهاجم الدنماركي لنادي سيريس السويدي، والذي يحمل الجنسية الفلسطينية، كما أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي.

بعد التعاقد مع وسام أبو علي رسميًا.. 5 معلومات لا تفوتك عن صفقة الأهلي الجديدة

وقال أمير توفيق، عبر تصريحات لقناة الأهلي الرسمية، قائلا: " لقد حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي عن حالة اللاعب، وأيضا سيخضع للكشف الطبي في مصر".

وحسبما ذكرت تقارير صحفية ووسائل الإعلام السويدية، فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 2 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات وسام أبو علي من سيريس.

وعانى النادي الأهلي في المنطقة الهجومية، لذا قررت الإدارة ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وإليك أبرز المعلومات عن صفقة الأهلي الجديدة.



1- يحمل وسام أبو علي صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية والدنماركية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي.

2- يصنف كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا بالفترة الأخيرة.

3- بدأ أبو علي مسيرته في آلبورج الدنماركي، وتمت إعارته إلى فينديسييل لمدة عام من 2019 وحتى 2020، ثم تم بيعه إلى سيلكيبورغ بمبلغ 150 ألف يورو في نفس العام.

4- وبعد عام، عاد وسام أبو علي إلى فينديسييل لمدة عامين، وفوجئ في سبتمبر لعام 2021 من ارتفاع مفاجئ في ضربات القلب، وهذا جعله يسقط على أرض الملعب أثناء مواجهة لونبي، وبسبب ذلك غاب عن الملاعب لمدة 9 أشهر كاملة.

5- عاد إلى الملاعب في الموسم الماضي وتألق مع فريقه، استطاع أن يسجّل 16 هدفًا في الدوري الدنماركي، لينضم بعد ذلك إلى سيريس السويدي.