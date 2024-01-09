نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الدوري الجزائري وصفقة جديدة تقترب في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة النادي الأهلي، العمل على ملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي، ومواصلة المنافسة على جميع الألقاب.

- الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع أناتوف

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي غير مهتم بالتوقيع مع الجزائري مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري الشباب، خلال يناير الجاري".

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أناتوف لم يتم ترشيحه داخل النادي الأهلي، ولم يتم التفاوض من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة".

وواصل:" الأهلي يراقب ياسر حمد مع منتخب فلسطين بكأس الأمم الآسيوية، خاصة وأن لائحة الاتحاد المصري، لا تحدد أي عدد من تعاقدات الأندية مع اللاعبين الفلسطنيين واعتبارهم كلاعبين محليين".

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من الوارد أن يتعاقد النادي الأهلي مع مدافع فلسطيني، خلال الشهر الجاري".

وأختتم أمير هشام: "الأهلي يراقب ياسر حمد مدافع المنتخب الفلسطيني خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري، وحال نال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سوف يتم التحرك لضمه".

