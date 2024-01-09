نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. هداف نيجيريا خارج الكان وضربة مزدوجة للسنغال وهذا موقف الشناوي من الظهور بكأس الأمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، والتي تنطلق في الثالث عشر من شهر يناير الجاري.

- موقف أحمد ومحمد الشناوي من تدريبات مصر

وأكد خالد الدرندلي، نائب رئيس ااتحاد الكرة المصري، أن حتى الآن لم يشارك كل من محمد الشناوي وأحمد الشناوي في تدريبات منتخب مصر، بسبب الإصابة العضلية.

- استدعاء ثنائي السنغال

وتلقى الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، ضربة قوية عقب استبعاد ثنائي الفريق، حيث يعاني بولاي ديا لاعب ساليرنيتانا وسيني دينج حارس مرمى ميدلزبره من إصابة منذ فترة، مع أنديتهما، ورغم ذلك تم استدعائهما للبطولة الإفريقية.

- نجم نيجيريا خارج الكان

وخسر المنتخب النيجيري خدمات فيكتور بونيفاس هداف باير ليفركوزن الألماني، بعد إصابته الأخيرة في المران، حيث كتب بونيفاس عبر حسابه الرسمي على شبكة انستجرام "حظا سعيدا يا رفاق.. أتمنى لكم التوفيق في كأس الأمم الأفريقية".

- القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة المغربية الرياضية في المغرب

تردد القناة على النايل سات

التردد:11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ 6\5.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:4\3.

قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

القمر الصناعي: نايل سات.

‏الاستقطاب الأفقي.

التردد:.12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

‏جودة القناة: إتش دي.